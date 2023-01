Caen. Yannick Noah au Zénith : comment la salle peut-elle proposer la place à 15 € ?

Yannick Noah était là en novembre 1993, il sera de retour le 4 juin 2023. Pour fêter ses trente ans, le Zénith de Caen invite l'un des chanteurs français les plus populaires sur scène, pour seulement 15 € la place. Comment le Zénith fait-il pour proposer un concert à un prix aussi attractif ? "C'est un cadeau de la part du Zénith, ça va nous coûter un peu de sous !, glisse dans un sourire Sylvie Duchesne, la directrice. On fera les comptes à la fin."

"C'est un cadeau que s'offre le Zénith" Impossible de lire le son.

Le Zénith est déficitaire

Pour elle, la question n'est pas là. La priorité était d'offrir un concert à moindre coût à ses spectateurs. En moyenne sur l'année, la place au Zénith coûte 44 €. "C'est le cadeau que le Zénith de Caen s'offre", poursuit la directrice. S'il n'a aucune idée du montant précis, il est certain d'être déficitaire dans cette opération. "C'est un choix du Zénith de payer le différentiel de billetterie".

Pour attirer l'ancien tennisman, les équipes du Zénith ont lancé les négociations à l'automne 2022 avec la production de l'artiste. "On avait envie de créer la surprise. On a cherché l'artiste emblématique qui pourrait ressembler à l'ADN du Zénith, Yannick Noah s'est détaché naturellement, justifie Sylvie Duchesne. C'est un être solaire. Il va rayonner avec nous pour notre anniversaire." L'artiste français est déjà venu à Caen sur plus de dix dates, pour plus de 60 000 spectateurs.

Billetterie ouverte

Pour cet événement, environ 6 900 places sont mises en vente, soit la capacité totale de la salle de spectacle (assis et debout). La billetterie est ouverte depuis l'après-midi du mercredi 25 janvier. Vous pouvez réserver vos places en cliquant ici (placement libre).

Le concert a lieu le dimanche 4 juin à 18 h 30. Deux groupes caennais vont assurer la première partie. Il s'agit de Rue de Montréal, un groupe pop folk, et Kalma, un groupe qui mélange les sonorités africaines, orientales et latines. De quoi se mettre en jambes pour Yannick Noah.