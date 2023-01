Cherbourg-en-Cotentin. Fuite de gaz à proximité d'un lycée : 42 élèves évacués

Mardi 24 janvier, peu après 18 heures, une fuite de gaz s'est produite dans un regard extérieur à proximité d'un bâtiment du lycée Edmond-Doucet à Equeurdreville-Haineville, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin.

Des élèves évacués

Au total, 42 élèves ont dû être évacués et mis en sécurité pendant l'intervention des secours et des équipes de GRDF. Des relevés et des détections de gaz ont été réalisés et la fuite a pu être maîtrisée. Des logements situés à proximité ont aussi été impactés.

L'intervention a mobilisé au moins 15 sapeurs-pompiers. Cet incident n'aura aucune répercussion sur le fonctionnement du lycée.