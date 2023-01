Cherbourg-en-Cotentin. Passage forcé à un carrefour bloqué : attention à l'amende de 135 € !

"Passage forcé… carrefour bloqué ! Amende de 135 euros." De nouveaux panneaux ont fait leur apparition depuis le début de l'année 2023 dans la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin. Ils font réagir et font même peur. Il s'agit en fait d'une invitation au civisme et au respect du Code de la route lorsque l'automobiliste s'engage à un carrefour de la ville alors que celui-ci est embouteillé. L'objectif est d'éviter le passage en force et de bloquer encore plus la circulation.

Reportage Impossible de lire le son.

Où trouver ces panneaux ?

Au total, une dizaine de panneaux ont fleuri dans la commune nouvelle en plein dans les travaux du Bus nouvelle génération (BNG), qui engendrent quelques perturbations sur la circulation. Mais l'initiative a été trouvée bien avant le début du chantier par Patrice Martin, adjoint en charge des voiries. Les secteurs sensibles : en amont de la gare, près du commissariat de police, quai Alexandre III, stade Maurice-Postaire, boulevard de l'Atlantique, rue de l'Abbaye… La caserne des pompiers de Cherbourg en a même demandé. Le visuel présent sur le panneau a été créé par le service voiries de la Ville. Pour le moment, la Ville indique qu'il s'agit de prévention.

Le comportement des usagers change

Sur les réseaux sociaux, des internautes ont critiqué l'arrivée de ces panneaux : "Le timing pour ce rappel est mal choisi", répond mardi 10 janvier l'un d'entre eux à Patrice Martin. "Avec les travaux, on se retrouve facilement au milieu d'un carrefour sans le vouloir et sans pouvoir s'extirper." Selon l'élu aux voiries, le message est déjà bien arrivé jusqu'aux conducteurs : une évolution positive a même été constatée dans leur comportement. Si la police municipale n'a donc pas prévu de dresser des amendes pour l'instant, attention toutefois à la police nationale qui, elle, peut être amenée à en mettre.