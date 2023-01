Près de Bolbec. Didactic relocalise et recrute pour continuer à se développer

C'est un grand bâtiment bleu, à deux pas de l'autoroute A29. Il abrite depuis quelques mois Didactic, qui développe, fabrique et stérilise des dispositifs médicaux à usage unique (gants, bâtonnets buccaux, perfuseurs, etc.).

Le nouveau bâtiment est implanté dans le parc d'activités de Bolbec.

La société seinomarine, créée en 1967, a déménagé d'Etainhus à Saint-Jean-de-la-Neuville, dans le parc d'activités de Bolbec, dans ces locaux flambant neufs de 14 000 m2, avec salle de sport et espaces de détente pour les salariés.

Le nouveau site permet aussi de favoriser le confort de vie au travail.

"Nous étions à l'étroit sur le site précédent. Ici, nous bénéficions de plus d'espace en logistique, ce qui permet de mettre en œuvre notre développement, tant en France qu'à l'international", détaille Frédéric Viguié, dirigeant de Didactic.

Frédéric Viguié Impossible de lire le son.

En quinze ans, la société est en effet passée de vingt à près de 120 salariés, avec un chiffre d'affaires multiplié par sept et désormais des marchés en Europe, Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Avec trente salariés au Québec, où elle a racheté la société Hygie, Didactic espère aussi conquérir de nouvelles parts de marché outre Atlantique. Ce déménagement permet également de relocaliser à Bolbec la fabrication d'accessoires de soins de bouche, jusqu'ici produits en Auvergne. Didactic prévoit aussi, en collaboration avec la société TAG Plastique près d'Yvetot, de fabriquer des perfuseurs jusqu'ici produits en Asie.

Le nouveau bâtiment permet d'être moins à l'étroit pour gérer la logistique.

"Notre secteur d'activité connaît de fortes évolutions réglementaires. Avoir la fabrication juste en bas de l'escalier va permettre d'échanger avec les différents services, de faire progresser nos différents produits. Quand ils sont faits très loin, c'est compliqué d'innover."

Frédéric Viguié Impossible de lire le son.

Une trentaine de recrutements d'ici 2024

Didactic investit 9 millions d'euros pour prendre ce virage industriel, qui s'accompagne d'une trentaine de recrutements d'opérateurs de production en CDI, d'ici à 2024. Cinq salariées ont déjà été embauchées, via la méthode de recrutement par simulation. "On cherche avant tout du savoir-être, associé à des compétences simples : ponctualité, assiduité et dextérité", note Julien Dechipre, responsable de la production.

Julien Dechipre Impossible de lire le son.

Les autres opérateurs seront recrutés via le dispositif Forem, avec la Région Normandie. Les candidats retenus bénéficieront d'une formation spécifique. En contrepartie, l'entreprise s'engage à les recruter pour au moins six mois. Les premiers recrutements débuteront dans le courant du premier semestre 2023. La société recherche en parallèle des collaborateurs spécialisés dans l'ordonnancement, la maintenance et les méthodes.