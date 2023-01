Caen. Cyberattaque : le site de la Ville de nouveau accessible

Il aura fallu attendre quatre mois pour que les sites Internet de la Ville de Caen et de la communauté urbaine Caen la mer soient de nouveau accessibles après la cyberattaque du 26 septembre dernier.

Les sites et la majorité des services en ligne ont été rétablis depuis la fin de la semaine dernière, comme l'ont communiqué l'agglomération et la Ville lundi 23 janvier. Les usagers peuvent à nouveau : accéder au site de la Ville de Caen, au site de la Communauté urbaine Caen la mer, au portail citoyen, au site et à la billetterie du musée des Beaux-Arts de Caen, au site et à la billetterie du musée de Normandie, au site et à la billetterie du théâtre de Caen, au site et à la billetterie du Conservatoire et Orchestre de Caen, mais aussi accéder à la plateforme de participation citoyenne, au site du projet de Tramway 2028 et au site du Syvedac, pour la valorisation et l'élimination des déchets.

Des services bientôt disponibles

Certains sites et services en ligne seront opérationnels dans les semaines à venir comme la prise de rendez-vous en ligne pour les passeports et cartes nationales d'identité, début février, le kiosque famille (paiements et inscriptions), le portail petite enfance, le compte association, le réseau des bibliothèques de Caen la mer, les abonnements et réservations dans les piscines de Caen la mer.