Le Havre. Un homme cagoulé menace une caissière et un projectionniste au cinéma Sirius

Un homme a pris pour cible le cinéma Sirius, situé rue Duguesclin au Havre, pour un braquage. Ganté et cagoulé, il est entré dans le bâtiment dimanche 22 janvier, peu après 20 heures, et a sorti une arme de poing pour menacer la caissière et le projectionniste, âgés respectivement de 46 et 47 ans. Il a ensuite tendu un sac à la caissière pour qu'elle y mette l'argent de la caisse. Une centaine d'euros ont été dérobés.

Le braqueur a pris la fuite, il est actuellement recherché. Une enquête menée par la sûreté urbaine du Havre est en cours.