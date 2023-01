Petit-Couronne. Avec le dispositif Solidarité olympique, ces sportifs internationaux visent les JO 2024

Aïssata Deen Conté,

une athlète guinéenne

Depuis 2017, Aïssata Deen Conté performe en athlétisme, notamment au 100 m.

Se qualifier pour les JO 2024 serait pour elle une très belle opportunité pour son palmarès.

"J'ai 21 ans et je viens de Guinée. J'ai grandi dans une famille pauvre, mon père n'a rien. À la maison, nous étions quatre enfants car j'ai deux sœurs et un frère. Le quotidien était souvent difficile. De temps en temps, mon coach sportif et mon oncle nous aidaient pour qu'on ait à manger. On allait chez eux. Avant de commencer l'athlétisme en 2017, je faisais du football. Mais mon père n'a pas tout de suite accepté que je me dirige vers ce sport alors que j'aimais ça. Je devais lui mentir en lui disant que j'allais à l'école pour pouvoir m'entraîner. Heureusement, mon coach lui a expliqué que j'avais un avenir dans cette discipline. Et finalement, mon père a changé d'avis. Ce n'était pas facile pour moi. Ensuite, j'ai remporté beaucoup de médailles de bronze et d'argent dans mon pays. En Guinée, on a organisé une compétition à laquelle j'ai participé pour intégrer le dispositif Solidarité olympique. C'est comme ça que je suis venue en France. J'espère vraiment me qualifier pour les JO 2024 ! Ce n'est pas la première fois que j'y participe parce qu'en 2021, j'étais aux JO de Tokyo. J'ai obtenu la 7e place au 100 m mais, pour les prochains, j'espère faire encore mieux. Je travaille vraiment dur. Et puis ici, on est bien logés et on mange bien. J'ai beaucoup de chance d'être venue en France. Le matin, en général, on fait de la préparation physique et l'après-midi, on s'entraîne. Ce que j'aime le plus dans l'athlétisme, c'est courir. Et si je gagne, c'est encore mieux !"