Rouen. Du balai : l'improbable amitié d'un balayeur et d'un SDF

La chapelle Saint-Louis accueille ce jeudi 26 janvier un spectacle de marionnettes conçu par Mathilde Henry et Émilie Rigaud. Histoire d'une rencontre entre deux personnages a priori antagonistes, la pièce est un formidable vecteur d'émotion. Entretien avec Mathilde Henry.

Quels sont les personnages

que vous avez imaginés ?

Nous suivons un balayeur des rues dans son train-train quotidien. C'est un individu dynamique et méticuleux, mais c'est aussi un personnage très terre à terre. Il chasse du trottoir un sans domicile fixe qui est tout ce qu'il n'est pas. Ce deuxième personnage est rêveur, nonchalant et tourne son regard vers le ciel et les oiseaux qui le fascinent. Leurs premiers échanges sont tendus mais, au fil de la pièce, ils vont apprendre à s'apprivoiser. Les marionnettes sacs que nous avons imaginées ont un visage indéfini, sans expressions, qui s'apparente au masque. Elles se ressemblent beaucoup et ce sont seulement leurs accessoires et leur façon de bouger qui viennent les distinguer car c'est un spectacle entièrement muet. Toutes les émotions des personnages passent uniquement par le langage corporel.

Pourquoi ce choix ?

C'est la spécificité de notre compagnie. Il s'agit de théâtre gestuel. Dès la première création, j'ai travaillé en collaboration avec Émilie, qui est une artiste sourde. Elle signe donc et, immédiatement, j'ai été interpellée par le potentiel de ce mode d'expression appliqué au théâtre. La langue des signes est formidablement chorégraphique et sert le propos du spectacle. Du balai est uniquement visuel : l'histoire n'a pas besoin des mots pour se construire. Les attitudes des marionnettes suffisent à suggérer l'émotion. C'est donc un spectacle profondément inclusif, qui peut aussi bien être apprécié par un public empêché que par des spectateurs valides. Cependant, la musique accompagne constamment la manipulation des marionnettes. Elle est jouée en live par Gilles Stroch, principalement à la clarinette, et vient souligner les émotions grâce à cette partition originale aux sonorités orientales.

Quel est le message véhiculé

par cette pièce ?

C'est un message tout à fait universel et c'est la raison pour laquelle la pièce ne s'adresse pas seulement au jeune public. La pièce, qui offre différents degrés de lecture, est pleine d'humour et de poésie. Elle parle d'amitié et, plus généralement, de relations humaines. Du balai donne à voir les invisibles des rues : petits métiers et marginaux. Si la relation entre le balayeur et le SDF commence comme un rapport de force et va même jusqu'à des violences physiques, le fait d'utiliser des marionnettes pour incarner les personnages permet aussi de prendre de la distance, ce qui n'empêche pas le spectateur de ressentir beaucoup d'empathie pour ces personnages.

Pratique. Jeudi 26 janvier à 18 h 30. Chapelle Saint-Louis à Rouen. 3 à 6 €. etincelle-rouen.fr