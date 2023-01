Neige et verglas. Seine-Maritime et Eure placés en vigilance jaune par Météo France 

Vous l'avez sûrement senti. Le froid hivernal est bien de retour. Et il va se prolonger en début de semaine, à partir de lundi 23 janvier.

La Seine-Maritime et l'Eure ont même été placés en vigilance jaune neige et verglas par Météo France dès minuit et jusqu'en milieu de matinée.

Seine-Maritime et Eure sont en vigilance jaune pour la matinée du lundi 23 janvier. - Météo France

A priori, peu de précipitations sont attendues, mais les températures assez basses pourraient rendre la chaussée glissante localement.

Dans l'Eure, quelques flocons sont aussi possibles, notamment dans le secteur de Vernon.

De rares flocons pourraient tomber dans le secteur de Vernon. - Météo France