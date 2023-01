Bonne table à Rouen. 911, une nouvelle brasserie dans le quartier du CHU

"Call 911 for Emergency", non il ne s'agit pas d'un remake de la série Urgences mais de la devanture d'une nouvelle brasserie à Rouen, baptisée sobrement 911 et ouverte depuis le mois d'octobre 2022. 911, c'est le numéro d'appels d'urgence aux États-Unis, l'équivalent du 112 européen, un nom inspiré par le quartier dans lequel s'est installé le nouveau restaurant rouennais tenu par le chef, Vincent Barray, ancien second de cuisine au H9, sur les quais de Rouen. La brasserie est située près du CHU de Rouen. D'ailleurs, l'urgence, le chef du restaurant en a fait la marque de fabrique de l'enseigne en garantissant un service rapide pour des déjeuners express profitant aux employés de l'hôpital ou des entreprises alentour. La brasserie a également ouvert un coin snack pour les plus petites bourses tels que les étudiants grâce à cette proximité directe avec la fac de médecine.

Un service express

Pour contenter une clientèle pressée le midi, "l'important, c'est de proposer des prix très abordables", explique le chef qui a pour ambition d'attirer une clientèle d'habitués. "L'idéal, ce serait de faire venir les clients une à deux fois par semaine." La cuisine y est traditionnelle avec, en ce moment, les classiques pot-au-feu, blanquette de veau, tartare de bœuf, les burgers ou la bonne pièce de viande. J'opte pour le tartare de bœuf lors de mon passage. Tout est fait maison, "de l'entrée au dessert", me confie le chef, et cela se ressent dans les plats. "Même le ketchup du tartare, nous le faisons nous-mêmes", confirme Vincent Barray, qui a une appétence pour la cuisine asiatique et notamment japonaise : "Mon terrain, c'est plus la cuisine épicée et j'essaye donc de bousculer un peu les plats traditionnels."

Tartare de bœuf au couteau.

Je termine par une délicieuse tarte tatin avec une généreuse cuillère de crème fraîche. Les plats à la carte sont abordables effectivement, mais malheureusement, le restaurant ne propose pas de menu ni de formule le midi.

Pratique. 76 route de Lyons-la-Forêt à Rouen. Ouvert toute la semaine de 6 h 30 à 0 h 30. Téléphone : 02 35 52 00 01.