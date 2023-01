Foot US. L'année de la montée pour les Léopards de Rouen ?

Le club mise beaucoup sur la diffusion des matchs en streaming. Une captation qu'elle a confiée à une société spécialisée et composée de six personnes chargées de commenter, filmer et d'analyser les matchs.

Si assister aux matchs en direct, au centre sportif de la Petite Bouverie, reste gratuit, le club a décidé pour cette saison de revoir sa façon de diffuser les matchs sur Internet. Jusqu'ici, les rencontres étaient disponibles en streaming et en accès libre, mais en raison de la "conjoncture" actuelle et les recettes qui font défaut cette année, le club va passer en Pay-per-view sur les premiers matchs, autrement dit du paiement à la carte. Deux caméras sur place L'usager devra ainsi débourser 3,50 euros pour accéder au service de streaming via le prestataire "Stream et Vous" avec la promesse d'un véritable show professionnel. "Une régie à l'extérieur du stade permet de gérer la captation, il y a deux caméras sur place avec des variations entre plans larges, plans serrés et ralentis et les scores qui sont affichés", précise Édouard Boivin, manager général des Léopards. "Il y a aussi une personne sur un plateau virtuel et une personne qui se charge des commentaires sur place." Le club publiera sur ses réseaux sociaux avant chaque match les liens internet permettant d'accéder à la captation.