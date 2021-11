Nutriset nourrit des millions d'affamés

"Nous comptons 110 employés et nous en avons embauché dix depuis le début de l’année", dévoile Adeline Lescanne, la directrice générale déléguée, fille du fondateur. Laits thérapeutiques, pâtes nutritives prêtes à l’emploi (ici en photo), sels de réhydratation adaptés à la malnutrition sévère ou compléments alimentaires de prévention : la gamme développée par Nutriset ne cesse de croître depuis les années 1990. En 2010, 32 000 tonnes de produits nutritionnels sont sorties de l’usine de Malaunay, pour un chiffre d’affaires de 95 millions d’euros. Près de 80 % de sa production est consommée en Afrique. “Nos clients sont les grandes ONG, l’ONU et l’Unicef”, détaille Adeline Lescanne.

Nutriset tente de plus en plus de se réapprovisionner en matières premières et développer des partenariats économiques dans les pays touchés par la famine. La PME rouennaise a la fibre humanitaire.

Photo Michaël Zumstein / Agence Vu