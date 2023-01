Mobilisation. Des boulangeries alençonnaises à Paris pour protester contre le prix de l'électricité

L'heure n'est pas à la rigolade chez les artisans boulangers. Tous sont menacés par la flambée du prix de l'électricité. Les boulangeries risquent de fermer les unes après les autres, prises à la gorge par des factures d'électricité qui triplent.

De 20 000 à 60 000 €

Le gouvernement avait mis en place un bouclier tarifaire. Ce dernier ne s'applique qu'aux compteurs bleus, dont la consommation électrique ne dépasse pas les 36 kilowatts. Problème : une grande partie des artisans boulangers possèdent un compteur jaune, et ne sont pas éligibles à ce dispositif. Peu de choix s'offrent à eux : augmenter les prix et "taper dans la trésorerie et les économies".

Christelle Guillois, gérante de la boulangerie La Halle au Blé à Alençon

Des tee-shirts sont accrochés devant le commerce. "SOS je soutiens mon artisan et ses salariés", peut-on lire sur le papier qui est collé dessus. Christelle Guillois, gérante de la boulangerie La Halle au Blé à Alençon, ne souhaite pas rester les bras croisés. Dans sa boulangerie, elle a été contrainte de couper le chauffage. Elle a motivé les boulangeries l'Authentique et Les Gourmandises du quartier Montsort à se joindre à elle pour aller protester à Paris. Lundi 23 janvier, à l'appel de plusieurs collectifs boulangers, des centaines d'artisans ont prévu de faire le déplacement. S'il ne peut pas se rendre à Paris, Aymeric Gardien, à la tête de la boulangerie alençonnaise Du pain et des mains, soutient ses confrères. Il est lui-même touché de plein fouet par la hausse des prix de l'électricité. Ses factures devraient passer de 1 500 € à 4 500 € par mois d'électricité.