Rouen. Opération Pièces Jaunes : deux projets sélectionnés au CHU

Le rendez-vous existe depuis plus de 30 ans. Cette année, l'opération Pièces Jaunes a commencé le mercredi 11 janvier. Selon la Fondation des hôpitaux en charge de l'opération, en 2023, "près de 9 500 projets ont été financés pour améliorer le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés, dont 375 projets en Normandie". Au CHU de Rouen, deux projets ont été sélectionnés : l'espace de relaxation dans la maison des enfants qui se situe au 6e étage de l'hôpital des enfants, et l'espace de psychomotricité pour les adolescents au sein de l'unité de pédopsychiatrie.

Une pièce de relaxation pour enfants et adolescents

C'est l'un des deux projets phares du CHU de Rouen qui s'inscrit au cœur de l'opération Pièces Jaunes. Il s'agit d'un espace de relaxation au sein de la maison des enfants. "Il a vu le jour grâce au financement des Pièces Jaunes et d'un cofinancement du bonus solidaire du Crédit Agricole qui a pu être porté par la Fondation Charles Nicolle Normandie", précise Bérangère Grémy, déléguée au Mécénat du CHU de Rouen et pour la Fondation Charles Nicolle Normandie. Au total, la subvention accordée par la Fondation s'élève à 5 926 €, pour un coût total du projet de 18 059 €.

Florence Septavaux est infirmière puéricultrice à la maison des enfants du CHU de Rouen. "On avait déjà une pièce appelée 'vidéo', mais qui était assez sombre et cachée derrière une sorte de placard. On a souhaité la modifier car à la suite de la Covid, on a eu beaucoup d'adolescents qui n'allaient pas bien." Ce projet a commencé en avril-mai, en 2022. "La Fondation des hôpitaux a financé la moitié de l'aménagement, incluant des nouveaux tapis de sol et du mobilier cocooning adapté à un espace de relaxation", indique Bérangère Grémy.

Des couleurs plus douces pour l'espace relaxation

Des couleurs plus douces alliant blanc, bois et bleu turquoise ont été choisies à la place du jaune et du rouge. Là-bas, les enfants peuvent jouer aux jeux de société ou aux jeux vidéo, lire, se relaxer dans les fauteuils, ou simplement discuter. Au total, une dizaine d'enfants peuvent y être accueillis en même temps. "Avec une collègue, on propose aussi des séances d'hypnose conversationnelle à titre de relaxation. Les mardis et vendredis après-midi, les enfants s'allongent et on éteint les lumières. Par la conversation, on essaie de les faire s'évader de l'hôpital par leur pensée propre", ajoute Florence Septavaux. La salle en libre d'accès est aussi utilisée par les équipes de kinésithérapie.

Un espace de psychomotricité dans le service pédopsychiatrie

Le deuxième projet de l'opération Pièces Jaunes 2022 porte sur la création d'un espace de psychomotricité pour les adolescents au sein de l'unité de pédopsychiatrie. La Fondation des hôpitaux a accordé une subvention de 2 104 euros, pour un coût total du projet de 4 209 euros.

Didier Deschamps, parrain des Pièces Jaunes 2023

L'opération Pièces Jaunes prendra fin le samedi 4 février. Cette année, le parrain est Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de football. "La collecte financera des projets tels que des maisons des familles, des chambres parents-enfants, des aménagements de service et autres activités, précise la Fondation des hôpitaux. La campagne mettra l'accent sur les enfants, les adolescents et les jeunes adultes vulnérables, et développera de nouveaux programmes de santé mentale."