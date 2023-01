Caen. Neutralisation d'une bombe, plusieurs axes fermés à la circulation

Une bombe américaine de 222 kg avait été découverte boulevard Detolle à Caen le 5 octobre dernier. Les systèmes de sécurité sont encore en place, mais l'engin va être déplacé vers le Parc des expositions pour y être neutralisé par les démineurs ce dimanche 22 janvier.

Conséquence, un périmètre sera établi et, si aucune évacuation n'est à prévoir, certains axes vont être fermés à la circulation entre 8 heures et 13 heures "Boulevard des Baladas, viaduc de la Cavée, chemin du clos de Venoix, cour Koenig, route 212B (Caen et Louvigny), passerelle de l'Orne, boulevard du Petit Vallerent, voies vertes situées au sud de la voie SNCF Caen-Cherbourg et une portion du boulevard Yves Guillou", détaille la préfecture du Calvados.