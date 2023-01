Manche. Enchères : l'affluence lors des journées d'estimation chez Rois-Vaupres

Une journée pour faire expertiser les objets que l'on a chez soi. C'est ce que proposent régulièrement les commissaires-priseurs Florence Rois et Mathilde Vaupres. Vendredi 20 janvier, de nombreuses personnes sont donc venues faire estimer leurs objets, pour différentes raisons à Saint-Pair-sur-Mer.

Dans la salle des ventes, il y a un petit côté caverne d'Ali Baba. Le regard du visiteur se perd sur les nombreuses œuvres d'art qui décorent les murs. Mais le gros de l'activité se passe sur les tables. Les Manchois arrivent avec des livres, des tableaux ou de la porcelaine. Nicolas Lenoble sort de son estimation : "J'ai un tableau qui ne vaut presque rien et un tableau et l'autre une cinquantaine d'euros", explique-t-il. Il est venu pour se débarrasser de ces objets, mais pas uniquement. "Pour me faire de l'argent et pour payer un prêt immobilier ça aide", assure-t-il.

Transmettre à d'autres passionnés

Ils sont nombreux à vouloir vider leur grenier, ou encore vendre des objets dont ils savent déjà que leurs enfants n'en voudront pas après leur mort. D'autres vendent aussi pour en acheter de nouveau.

D'autres viennent simplement par curiosité : "Les gens aiment bien savoir ce qu'ils ont chez eux et puis c'est important de savoir. Même si vous venez et que votre objet n'a pas de valeur, et bien au moins vous savez ce que vous pouvez en faire", estime Mathilde Vaupres, la commissaire-priseur, qui avec Florence Rois possèdent une autre salle des ventes à Vire. C'est aussi parce que ce métier est de plus en plus médiatisé, notamment à la télé.

Et voici un exemple d'estimation et de découverte d'une pépite par Eric Lefèvre, expert en tableaux du XIXe et XXe siècle. Une aquarelle originale d'Émile Sagot, un architecte qui a beaucoup travaillé dans la Manche. L'estimation du prix dans l'enregistrement.

Eric Lefèvre, Expert en Tableaux du XIX et du XXe Impossible de lire le son.

Une belle surprise pour la propriétaire. L'œuvre sera vendue prochainement.