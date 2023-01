Manche. Cette friterie est l'une des meilleures de France

Les Ch'tis ont du souci à se faire ! La friterie La Frite en Nord à Cherbourg est passé en un an de la 50e à la 19e place au palmarès des meilleures friteries de France, selon le site Les friteries. Ce classement pour l'année 2022, dominé donc par la région des Hauts-de-France, a été publié en début d'année. "C'est beaucoup de fierté, mais il faut garder la tête froide", explique Ingrid Pilarski, la gérante du food truck normand (commerce ambulant).

Ingrid Pilarski et Nicolas Mathieu sont à Cherbourg le midi, du lundi au samedi, en différents emplacements.

Originaire du nord de la France

La friterie a ouvert ses portes en août 2020 : "Je suis originaire de Maubeuge, dans le nord de la France, et à l'époque, j'avais de la famille présente dans le nord-Cotentin et j'avais toujours dit que je m'installerai en Normandie pour y travailler", explique-t-elle. Un de ses proches lui a alors donné l'envie de monter sa "baraque à frites" et son projet se monte à Cherbourg. La Covid-19 a été un véritable coup d'accélérateur puisque les clients, avec les bars et restaurants fermés, étaient au rendez-vous.

Le maroilles vole la vedette au camembert

Dans les spécialités du Nord, la fricadelle bien sûr, cette sorte de saucisse "où on ne sait pas ce qu'il y a dedans", le Mexicanos, l'américain steak, saucisse ou autre viande…, toujours accompagnés de frites "croustillantes" et "fondantes". Sans oublier le maroilles, souvent utilisé dans les sandwichs et volant la vedette au camembert : "Tout le monde a commencé par goûter le maroilles par curiosité et, effectivement, je vends trois fois plus de maroilles que de camembert", ajoute Ingrid Pilarski.

Où trouver La Frite en Nord ?

La friterie se trouve le lundi midi sur le parking du centre de formation Apave à Cherbourg, le mardi midi au café Le Sidevillais à Sideville, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi midi avenue de l'Amiral Lemonnier sur le parking de La Maison.fr à Cherbourg, et le vendredi soir sur le parking de la piscine d'Equeurdreville-Haineville. Le food truck est aussi disponible pour des événements (mariage, lendemain de mariage, baptême, anniversaire, association…).

Par ailleurs, dans ce classement, la Friterie Marie, aux Pieux, se positionne à la 90e place parmi plus de 2 300 établissements comptabilisés en France.