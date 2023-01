Calvados. Pour défendre son ami insulté, il tire au pistolet sur un homme de 20 ans

Ce sont trois garçons âgés de 20 ans, deux prévenus et une victime, qui étaient au centre de l'affaire jugée jeudi 19 janvier au tribunal de la Presqu'île de Caen.

Il est 21 h 40 le 14 mai, lorsqu'un jeune homme reçoit au visage deux tirs de pistolets infligés par le passager d'une voiture à Bayeux.

"Je vais lui mettre une bille"

Il porte plainte et les deux suspects sont entendus par les gendarmes. Ils expliquent qu'ils ont rencontré leur victime dans l'après-midi. Cette dernière aurait insulté l'un des suspects. "Je vais lui mettre une bille", promet alors l'autre à son ami injurié.

À la barre, ils précisent qu'ils se sont rendus en voiture près du domicile de la victime et l'ont trouvée avec sa compagne. Celle-ci confirmera que c'est le passager du véhicule qui a baissé la vitre et a visé son petit ami au visage par deux fois. Le tireur affirme qu'il est passionné d'armes, et que celle-ci a été achetée sur Internet. "Je ne savais pas que cela pouvait faire de tels dégâts", avance-t-il, avant de reconnaître : "J'ai fait une erreur." "Ce n'est pas une erreur, c'est un délit", rectifie la procureure.

Partis sans secourir

Après leur méfait, les deux amis ne se sont pas préoccupés du blessé. Pas d'assistance ou d'appel aux secours. Dans son réquisitoire, la procureure déplore leur comportement qui rappelle l'actualité. "On tire, on tue et après, c'est l'enterrement", martèle-t-elle. Après délibéré, le tireur écope de 175 heures de travail d'intérêt général à faire dans les 18 mois, sans quoi il ira en prison pendant 5 mois. L'autre devra faire un stage de citoyenneté sous 6 mois. Ils ont interdiction de port d'arme durant 5 ans et devront payer une amende de 127 euros.