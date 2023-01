Musique. Vianney, reste plus que jamais dans l'actualité !

L'homme à la mèche la plus célèbre de la chanson française avait annoncé faire un break après sa grande tournée de 100 concerts, notamment pour s'occuper de son fils Edgard, né en 2021, mais a priori on ne peut plus arrêter le coach de The Voice.

Vianney a d'ailleurs déclaré être comme chez lui dans les fauteuils rouges du télé-crochet : "Je me sens comme à la maison avec les coachs et la production. J'ai créé de vraies amitiés."

La grande nouvelle, c'est ce titre avec Mika !

L'ancien coach de The Voice et Vianney l'ont annoncé jeudi 19 janvier sur Instagram avec ce message "V + M = Une guitare + un piano = nouvelle chanson vendredi 00 h 01", Keep it simple, le nouveau hit que vous découvrez juste ici.