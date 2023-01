Caen. Travaux : des fermetures et restrictions de circulation sur le périphérique

Du lundi 23 janvier au vendredi 14 avril, des travaux sont réalisés sur le périphérique de Caen pour aménager l'échangeur des Pépinières. En fonction de l'avancement du chantier, des restrictions de circulation sont à prévoir entre les échangeurs n° 8 "Bessin" et n° 9 "Porte de Bretagne", au niveau des communes de Bretteville-sur-Odon et de Carpiquet.

Durant la nuit du lundi 23 au mardi 24 janvier, de 20 heures à 6 heures, le périphérique sera fermé dans les deux sens entre l'échangeur n° 8 "Bessin" et n° 9 "Porte de Bretagne".

Durant les nuits du lundi 13 au mardi 14 février et du mercredi 22 au jeudi 23 février, aux mêmes horaires, entre l'échangeur n° 8 "Bessin" et n° 9 "Porte de Bretagne", le périphérique sera fermé dans le sens extérieur, puis les nuits du mardi 14 au mercredi 15 février et du jeudi 23 au vendredi 24 février, dans le sens intérieur.

Vitesse limitée à 70 km/h

Du mardi 14 au vendredi 24 février, les voies de droite seront neutralisées dans chaque sens de circulation et la vitesse sera limitée à 70 km/h et enfin du lundi 23 janvier au lundi 13 février et du vendredi 24 février au vendredi 14 avril, des réductions de largeurs de voies seront mises en place dans les deux sens de circulation.

Une interdiction de dépasser sera mise en place pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes et la vitesse sera limitée à 70 km/h.