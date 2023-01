Travaux. Le bac de Duclair perturbé pendant plusieurs jours

Dans un communiqué datant du vendredi 20 janvier, le Département de Seine-Maritime a annoncé que "le bac de Duclair sera à l'arrêt" pendant plusieurs jours, sur certains créneaux horaires. Ces derniers permettront "une intervention de reprise de la maçonnerie de la cale de Duclair, consistant à la reprise de fissures et à la reconstitution de la dalle en béton armé". Ces travaux sont confiés à l'entreprise Valerian, pour un montant de 21 534,85 euros TTC, entièrement financé par le Département de Seine-Maritime.

Le bac de Duclair à l'arrêt pendant quatre jours

Du mardi 24 au vendredi 27 janvier inclus donc, le trafic du bac de Duclair sera perturbé. Le mardi, le dernier passage est prévu à 9 h 30 (départ Duclair) et la reprise à 13 h 40 (départ Berville), le mercredi, le dernier passage est fixé à 9 h 20 (départ Berville) pour une reprise estimée à 12 h 30 (départ Duclair), le jeudi, le dernier passage change d'horaire : ce sera à 9 h 50 (départ Duclair) avec une reprise à 15 h 10 (départ Duclair). Quant au vendredi, le Département de Seine-Maritime indique un "dernier passage à 10 h 30 (départ Duclair) et une reprise à 15 h 50 (départ Duclair)". Le Département précise que "la programmation de ces travaux et le choix des horaires ont été réalisés de sorte à limiter la gêne occasionnée aux usagers, en minimisant la durée des arrêts et en maintenant le service du bac de Duclair aux heures de pointe".