Caen. Un enfant de 2 ans et sa tante tués dans un incendie

Un dramatique incendie s'est produit ce jeudi 19 janvier à Caen. Les pompiers ont reçu de nombreux messages d'alerte vers 9 heures du matin. Quatre appartements en duplex étaient en proie aux flammes dans le quartier de la Haie-Vigné, allée des Genêts.

Dans les décombres, les soldats du feu ont découvert le corps de deux personnes, un enfant de deux ans et sa tante. Quatre autres individus, trois adultes et un enfant, sont sortis à temps. "Légèrement blessés et choqués", selon le Service départemental d'incendie et de secours du Calvados, ils ont été transportés à l'hôpital.

42 sapeurs-pompiers sur place

Vers 11 h 30, le feu était maîtrisé par les pompiers. Au total, 42 sapeurs-pompiers étaient mobilisés sur les lieux. La police nationale, le SAMU ainsi que le maire de Caen, Joël Bruneau, étaient sur place. La Ville de Caen va procéder au relogement des familles.

Une cellule psychologique va être mise en place dès cet après-midi pour les voisins du quartier dans la salle de la Haie Vigné.