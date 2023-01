Record. Un bateau transportant 24 200 tonnes de blé dans le port de Caen-Ouistreham

À 17 h 30 mercredi 18 janvier, le port de Caen-Ouistreham a battu un record. Jamais un bateau transportant autant de marchandise n'était passé par là, de mémoire de pilote ou d'officier de port. Le vraquier Federal Raser et ses 24 200 tonnes de blé ont franchi les écluses de Ouistreham, qui sont passées de 24 mètres de large à 27,4 mètres, afin d'accueillir des navires plus grands. Le Federal Raser ne mesure pas moins de 200 mètres de long.

Un nouveau système de guidage

Ports de Normandie, gestionnaire du port de Caen-Ouistreham, avait entrepris un gros investissement de 12 millions d'euros, aidé par les 2 millions d'euros de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), son exploitant, afin que de tels bateaux puissent rejoindre le canal. "Ce record démontre également la qualité du savoir-faire des équipes, celles de Ports de Normandie, de la CCI, des officiers de port, des pilotes et, au-delà, de l'ensemble de la communauté portuaire caennaise grâce à laquelle le Port démarre cette année 2023 avec le vent en poupe", a réagi Hervé Morin, président de Ports de Normandie et de la Région.

Le vraquier Federal Raser transportait 24 200 tonnes de blé. - Eric Destable