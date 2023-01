Évreux. Feu dans un local poubelles, deux personnes intoxiquées

Les pompiers de l'Eure sont intervenus dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 janvier pour un feu de poubelles, peu avant 3 h 30. L'incendie s'est déclaré dans un local de 20 m² dans un immeuble de quatre étages, rue du Fer à cheval à Évreux.

Les dix occupants des lieux ont été évacués avant l'arrivée des secours. Les pompiers sont venus à bout des flammes à l'aide d'une lance à incendie et ont procédé au désenfumage de la cage d'escalier. On déplore deux victimes, un enfant de 5 ans et une dame de 65 ans. Ils ont été légèrement intoxiqués et transporté vers l'hôpital d'Évreux. Tous les habitants ont pu regagner leur logement au petit matin. L'intervention a mobilisé 22 pompiers, une équipe de Grdf et la police.