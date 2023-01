Manche. Journée de grève et de manifestations : quelles conséquences dans les transports et à l'école ?

L'ensemble des syndicats appellent à une journée de grève, ce jeudi 19 janvier, pour protester contre le projet de réforme des retraites. Un mouvement qui aura des impacts sur les transports et les écoles dans la Manche.

Restauration et garderie maintenues dans plusieurs écoles

Dans les écoles, l'accueil des élèves est assuré aux horaires habituels avec restauration scolaire dans les écoles d'Avranches. Les élèves de l'école maternelle Jacques-Prévert seront accueillis dans l'école maternelle Guy de Maupassant.

À Saint-Lô, un service minimum d'accueil est assuré dans les écoles Raymond-Brulé, Samuel-Beckett et de l'Yser, où il y aura plus de 25 % de grévistes. Les services de restauration scolaire et de garderie fonctionnent normalement dans les écoles de la ville.

Dans l'agglomération de Cherbourg, seules 11 écoles sont ouvertes sur 38, les garderies du soir sont assurées dans les écoles ouvertes.

À Granville, les trois groupes scolaires, Simone-Veil, Docteur-Lanos et Jules-Ferry, restent portes closes. Les enfants sont accueillis au centre de loisirs Château Bonheur.

Transports en commun dégradés

Dans les transports en commun, à la SNCF, 8 trains sur 10 sont supprimés sur les lignes normandes. Quelques circulations de trains sont tout de même maintenues sur les lignes Paris-Caen-Cherbourg et Caen-Coutances.

• Lire aussi. Réforme des retraites. Grève du 19 janvier : 21 % des lignes régulières assurées en Normandie

Concernant les transports par bus, dans l'agglo de Cherbourg, Cap Cotentin annonce que les lignes 2 et 6 ne seront pas assurées. Les transports scolaires, eux, sont maintenus.

À Granville, pas de perturbations sur les transports scolaires, mais les lignes 1 2 et 3 ne sont pas assurées.

Sur le réseau de transport en commune de Saint-Lô Agglo Slam, de fortes perturbations sont annoncées, avec aucun bus sur la ligne B et une situation dégradée sur les lignes A et C. Le service de transport à la demande est maintenu.