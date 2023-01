Domfront en Poiraie. Contrôle de gendarmerie : trois conducteurs étaient sous stupéfiants…

Les gendarmes ont organisé une opération de contrôle lundi 16 janvier, dans l'après-midi, à Domfront, en présence d'un chien détecteur de drogue.

Trois conducteurs ont été contrôlés au volant sous l'empire de stupéfiants, mais ce contrôle a également mis en évidence une conduite malgré une suspension de permis, une autre avec un solde de points nul, une avec un permis non prorogé. Ce contrôle a également permis de verbaliser un défaut d'assurance, un usage de téléphone au volant, et un excès de vitesse de plus de 40 km/h par un jeune conducteur.