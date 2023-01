Rouen. Une femme violemment agressée près du CHU

Cinq individus ont été interpellés à Rouen, mardi 17 janvier, après avoir agressé une jeune femme de 26 ans, rue Marin Le Pigny vers 19 h 30 près du CHU de Rouen. D'après la DDSP, la direction centrale de la Sécurité publique, la victime a rencontré six individus qui l'ont emmené près d'une cave. Ces derniers lui ont asséné plusieurs coups de poing au niveau de la tête avant de dérober son téléphone. Toujours selon les autorités, l'un d'eux portait sur lui, un couteau ainsi qu'un poing américain. Finalement, un tiers a réussi à mettre en fuite les agresseurs qui ont laissé le téléphone sur place. Alertés, les pompiers ont transporté au CHU Charles-Nicolle la jeune femme qui souffrait de blessures à la tête. Interpellés dans le courant de la soirée, les auteurs de l'agression ont entre 17 et 18 ans et sont originaires de Rouen et Grand-Couronne. Ils ont tous été placés en garde à vue.