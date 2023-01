Cherbourg. Il conduit sans permis avec un défaut de contrôle technique et de carte grise

Les policiers ont procédé, vendredi 13 janvier, à plusieurs opérations de contrôle, dont l'une pour les poids lourds avec des agents de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), boulevard maritime à Cherbourg. "Plusieurs infractions ont été relevées, dont trois pour manquement à la réglementation sociale européenne, une pour défaut de chronotachygraphe [appareil destiné à enregistrer les données de l'utilisation d'un véhicule, ndlr], une pour conduite sans ticket de contrôle et une autre pour prise de repos hebdomadaire à bord du véhicule de transport routier", précise la police de la Manche mardi 17 janvier.

D'autres contrôles pour les voitures

Divers contrôles ont aussi eu lieu dans l'agglomération auprès de 95 véhicules - voitures notamment - et leurs conducteurs. Et des infractions ont été notées : conduite avec à la fois un permis de conduire suspendu, un défaut de contrôle technique du véhicule et un non-transfert de carte grise ; dépassement de la vitesse autorisée de 20 km/h (50 km/h), six défauts de contrôle technique… Excellente nouvelle, les différents dépistages pratiqués se sont révélés négatifs.