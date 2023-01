Tempête Gérard. 15 000 personnes sans électricité en Normandie

C'est l'une des conséquences du passage en Normandie de la tempête Gérard. Les câbles électriques ont pu tomber au sol ou être arrachés. Lundi 16 janvier en milieu d'après-midi, il reste encore 15 000 clients sans électricité dans la région. Les équipes d'Enedis, qui donne ce chiffre, sont à pied d'œuvre pour faire revenir les choses à la normale.

Plus tôt dans la journée, quelque 37 000 foyers étaient privés d'électricité en Normandie, dont 12 0000 dans la Manche et l'Orne et 6 000 dans le Calvados.

