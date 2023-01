Consommation. Bientôt un panier "anti-inflation" ? 

Le gouvernement souhaite lancer un projet visant à lutter contre la hausse des prix : le panier "anti-inflation", composé d'une vingtaine de produits de grande consommation à prix cassé. Ce projet, confirmé par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, a pour objectif d'aider les ménages les plus modestes à faire face à l'inflation.

Le panier anti-inflation serait donc composé d'une vingtaine de produits, principalement des produits de première nécessité, tels que des produits laitiers, des œufs, des fruits et légumes. Les grandes surfaces sont impliquées dans le projet, et pourront ainsi proposer des produits à un prix fixe et abordable, à travers leurs rayons et leurs marques.

Le but de ce panier est de garantir aux ménages un niveau de qualité et de prix constant, et de les protéger des hausses de prix. Mais la mesure n'est pas obligatoire pour les magasins. Le gouvernement devrait néanmoins encourager la grande distribution à baisser les prix, car le projet ne concerne que 20 produits sur 20 000 ou 30 000 références disponibles dans les magasins. Les négociations sont toujours en cours. Si le projet aboutit, le panier "anti-inflation" pourrait voir le jour dès le mois de mars.