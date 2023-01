Musique. Rihanna, un retour très attendu

On ne l'a pas vu sur scène depuis les "Grammy Awards" en 2018, son dernier album "Anti" date de 2016, mais que faisait Rihanna ?

Elle se préparait sans doute à son grand retour ! La chanteuse fait l'actualité cette semaine notamment grâce au teaser du show de la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain, où elle apparaît. L'évènement se tiendra le 12 février prochain dans la ville de Glendale, en Arizona, et pour le voir en France il faudra rester éveillé jusqu'à 00 h 30.

Après Michael Jackson, The Weeknd, Justin Timberlake, Lady Gaga, Beyoncé, Prince ou encore Madonna, c'est maintenant au tour de Rihanna de rejoindre le club très fermé des artistes qui se sont produits au Super Bowl, show qui avait réuni plus de 120 millions de téléspectateurs l'année dernière.

Dans ce teaser on voit Rihanna demander le silence alors qu'en voix off on entend plusieurs journalistes demander "Où est passé Rihanna ?"

Il faudra patienter jusqu'au 13 février à 00 h 30, pour savoir ce que la créatrice de la marque Fenty nous réserve.

Un documentaire inédit sur la vie de Rihanna

En plus de son actualité musicale, Rihanna ne chôme pas, après six ans de tournage, c'est presque officiel, le documentaire sur sa vie sortira prochainement, comme l'a fait comprendre Peter Berg, réalisateur : " C'est fait et vendu, et Amazon est prêt. Elle est perfectionniste, donc on continue d'ajouter. Il a fallu six ans et demi de tournage, donc, oui, il est prêt à sortir"