Fécamp. Un homme de 56 ans s'introduit dans la mairie et insulte les femmes de ménage

Un homme s'est introduit dans la mairie de Fécamp, samedi 14 janvier vers 10 heures, alors que cette dernière était fermée. Des femmes de ménage étaient en train de nettoyer les lieux.

L'individu de 56 ans, un SDF de nationalité belge, leur a demandé à boire et à manger. Les femmes de ménage n'ont pas pu lui rendre ce service et l'homme, alcoolisé, s'est énervé et les a insultées. La police municipale est intervenue pour interpeller l'individu.

Il a expliqué qu'il pensait de la mairie était ouverte et qu'il souhaitait se procurer de l'eau chaude pour un café. Les femmes de ménage ont déposé une plainte. L'homme a finalement été pris en charge par le centre Emmaüs du Havre. Il n'a pas été poursuivi.