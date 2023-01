Rouen. "J'avais cette envie de transmettre "

D'où vous vient cette passion

pour la natation ?

C'est une histoire de famille, ma mère faisait de la natation et mes parents m'ont appris à nager par mesure de sécurité. Ils ont inscrit ma sœur quand elle avait 8 ans parce qu'elle était asthmatique, et moi j'ai suivi. On était dans un petit club en Bourgogne. Au début, c'était du plaisir, j'adorais passer du temps dans l'eau et voir les copains. Et au fur et à mesure, j'ai fait un peu de compétition, c'est devenu sérieux vers 14-15 ans. Vers 18 ans, il a fallu choisir les études supérieures. Je voulais faire une école d'ingénieur et j'ai été pris à l'INSA à Rouen, par pur hasard dans un club réputé pour le sprint et pas le demi-fond. J'ai rencontré Eric Boissière, avec qui j'ai beaucoup accroché, et j'ai fait 10 ans de carrière derrière.

Comment s'est fait le passage

en eau libre ?

Pour l'eau libre, c'est un autre coup du hasard. Mon ancien coach organisait une compétition et m'a demandé d'y participer pour qu'on se voie et pour mon entraînement. Et avec la perf que j'ai faite, les entraîneurs de l'équipe de France sont venus me voir pour tenter le coup des championnats d'Europe. Je suis passé par le championnat de France, c'était compliqué parce que je manquais d'expérience et d'entraînement, mais j'ai réussi à me qualifier pour l'Europe sur un coup de chance. Et puis ça m'a beaucoup plu, donc je me suis lancé là-dedans à fond. J'ai pu en vivre parce que le club de Rouen m'a trouvé un contrat, ce qui est assez rare dans la natation. À la fin de ma carrière sportive en 2016, un poste de coach à plein temps s'est libéré au même moment et le club m'a engagé, c'est bien tombé.

Comment est venue cette idée

de proposer ces stages amateurs ?

C'est une idée qui est venue il y a plusieurs années. Il y a beaucoup d'endroits en France où l'on peut nager mais qui ne sont pas assez exploités. On a des lacs, la mer, des rivières, plein de paysages variés. J'avais cette envie de transmettre au plus grand nombre ce que j'avais pu connaître et vivre et faire profiter les gens des bons conseils, notamment pour les triathlètes, dont la natation est souvent plus compliquée.

Depuis juillet, je travaille sur les accords avec les municipalités et les hôtels pour que tout puisse se faire dans de très bonnes conditions et j'ai lancé mon site internet. C'est en train de prendre.