Prime carburant. 55 % des foyers fiscaux de la Manche sont éligibles, comment l'avoir ?

Une aide pour payer son plein. C'est le principe de la prime carburant de 100 € que le gouvernement met en place à partir du lundi 16 janvier. Pour la demander, un seul moyen : il faut se rendre sur le site officiel des impôts. S'il n'est pas nécessaire de s'identifier sur son espace particulier, il faut quand même son numéro fiscal. Dans la Manche, plus de 160 000 foyers fiscaux sont éligibles, soit 55 % de ceux du département. Parmi les autres conditions, il faut travailler, avoir plus de 16 ans, avoir une assurance et un niveau de revenu fiscal de référence par part en 2021 inférieur ou égal à 14 700 €. Cette aide n'est pas ouverte aux véhicules de société. Il est nécessaire d'avoir un RIB car tout se fait par virement.

Un foyer, plusieurs personnes, plusieurs véhicules

"Si au sein d'un même foyer fiscal, vous avez plusieurs véhicules et que vous respectez les conditions de revenus, vous allez pouvoir faire plusieurs demandes", explique Sylvie Lemoine, inspectrice divisionnaire à la Direction départementale des finances publiques de la Manche. Un demandeur ne peut avoir qu'une seule indemnité, il en va de même pour un véhicule. "En revanche, il est possible pour un même foyer fiscal de bénéficier d'autant d'aides qu'il comporte d'actifs qui utiliseraient des voitures différentes", précise-t-elle. Une famille avec deux voitures et les parents qui travaillent peuvent donc percevoir deux primes.

De même, s'il y a dans le foyer un enfant de plus de 16 ans qui travaille et qui utilise par exemple un scooter, il peut demander une prime pour ce véhicule. Les quads et les engins agricoles sont en revanche exclus de l'aide.