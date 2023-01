Le Havre. Edouard Philippe : "Comme dirait Johnny, quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ?"

Il caracole en tête des personnalités politiques préférées des Français depuis son départ de Matignon. Pourtant, Edouard Philippe, Premier ministre de 2017 à 2020, est plutôt discret sur la scène nationale. Mais dans les coulisses, le maire du Havre est loin d'être inactif, comme le prouve un article de nos confrères du Point. Séances quotidiennes de boxe, lectures en série, écriture d'un nouveau livre dont le sujet reste pour l'heure inconnu, "tour de France des sous-préfectures et des chefs-lieux de canton"... Le président du parti Horizons ne compte pas se faire oublier.

Pour l'heure, Edouard Philippe fait autant parler de lui pour ses idées politiques - son ambition présidentielle reste discrète, tout juste indique-t-il que pour lui, Marine Le Pen sera favorite en 2027 - que pour son physique. Entre son départ de Matignon et aujourd'hui, le longiligne maire du Havre s'est métamorphosé, sous l'influence d'une maladie auto-immune, l'alopécie. La barbe bicolore est devenue blanche, les sourcils sont tombés... mais l'élu relativise : "Un homme politique, ça préfère parler d'idées que de poils. Les sourcils sont tombés, ils ne reviendront plus. Les cheveux tombent, je ne suis pas sûr qu'ils repousseront. La barbe finira par tomber." Et Edouard Philippe d'enchaîner, offensif : "Comme dirait Johnny Hallyday : 'Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ?' On ne va pas y passer la nuit."

Et, comme un avertissement destiné à ses futurs adversaires, il conclut : "Je suis toujours capable d'aligner quelques droites et quelques gauches bien senties sur un ring."