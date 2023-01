Cadeaux. Jouez au Chrono Quiz pour gagner une enceinte et un casque Bluetooth

Chaque matin, vers 9 h 25, répondez à un maximum de questions en 30 secondes. Si vous êtes la personne qui a donné le plus grand nombre de bonnes réponses à la fin de la semaine, vous gagnez le cadeau !

Cette semaine, remportez une enceinte et un casque Bluetooth, un ensemble d'une valeur de 400 €.

Casque Bluetooth blanc et caramel, très grande qualité, autonomie de 30 heures, reproduit le son le plus naturel, le plus transparent et le plus authentique.

Enceinte portable avec son à 360° degrés, port USB, autonomie de 18 heures.

Pour vous inscrire, envoyez le mot QUIZ par SMS au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi).

Rendez-vous entre 9 heures et 9 h 30 pour jouer avec Alex au Chrono Quiz !