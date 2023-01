Rouen. Nicolas Mayer-Rossignol qualifié au second tour pour l'élection du Premier secrétaire du PS

Le texte d'orientation du Premier secrétaire sortant du PS Olivier Faure est arrivé en tête, jeudi 12 janvier, soir du vote des militants socialistes, devant celui de Nicolas Mayer-Rossignol, ce qui place les deux hommes dans un duel pour briguer la tête du parti dans une semaine, avant un congrès fin janvier à Marseille. Les résultats définitifs seront communiqués à l'issue de la journée de vendredi 13 janvier, mais déjà le maire de Rouen annonce avoir récolté plus de 30 % des suffrages.

Tout de même, l'incertitude demeurait dans la nuit de jeudi 12 à vendredi 13 janvier pour confirmer si Olivier Faure avait passé la barre des 50 %, ce qu'affirmaient ses proches et qui lui assurerait la majorité dans les instances du Parti socialiste, validant ainsi sa stratégie d'alliance de la gauche au sein de la Nupes. Une hypothèse relayée par une source officielle du parti qui évoque le chiffre de 50,5 % des voix à 23 h 30 pour le premier secrétaire sortant sur 14 000 votants, soit environ deux tiers des votants potentiels. Son rival soutient de son côté que selon ses estimations, Olivier Faure n'obtient qu'autour de 48 % et donc n'est plus majoritaire dans les instances du PS.

Avec AFP