Rouen. Le songe d'une nuit d'été : un voyage vers le rêve

Pour ce nouveau lyrique grandiose, le Théâtre des arts propose un florilège d'actions culturelles pour introduire l'œuvre et la rendre accessible à tous les publics.

Une expérience unique

Le songe d'une nuit d'été de Benjamin Britten, inspiré par le texte de Shakespeare, mis en scène par Robert Carsen, est un spectacle créé en 1991 au festival d'Aix, qui a fait le tour du monde. "Grâce à un programme d'animations très riche et diversifié, cette œuvre s'adresse au plus grand nombre : nous abordons sous tous ses angles cet opéra", souligne Angelina Prévost, chargée d'actions culturelles. Ce programme est effectivement adapté à tous les publics, qu'il s'agisse d'une avant-première réservée aux 16-27 ans, d'une représentation en audiodescription et d'un accueil privilégié pour les personnes en situation de handicap visuel, ou encore d'animations pour les 5-10 ans. "Nous offrons une somme d'expériences insolites et gratuites, mais aussi des clés pour comprendre l'opéra et cette mise en scène originale."

Travail en cours

Pour immerger les spectateurs et faire découvrir le travail des musiciens et chanteurs, le public est invité à assister à une répétition générale : "C'est un moment unique : pendant 1 heure à 1 h 30, les spectateurs découvrent une partie de l'œuvre. Ces répétitions sont systématiquement différentes car on ne respecte pas forcément la chronologie de l'œuvre : c'est toujours une surprise, mais c'est un bon moyen de comprendre comment le spectacle se construit." Exceptionnellement pour l'occasion, Angelina propose aussi de découvrir l'aspect technique en visitant les décors : "Dans cette mise en scène, le décor est monumental. Carsen avait pris le parti de faire de la scène un lit démesuré et le spectacle regorge d'effets visuels surprenants : ce lit se scinde en de petits lits volants. Les curieux peuvent ainsi découvrir, en compagnie du directeur technique, la machinerie et les astuces techniques qui rendent tout cela possible."

Lecture et relecture

"Les petits ont leur moment privilégié : le club des sortilèges", explique Angélina. Le dimanche 29 janvier après-midi, pendant que leurs parents assistent au spectacle, les 5-12 ans sont conviés à une animation conçue sur mesure sur la thématique de l'opéra : "Cet atelier commence par une narration avec pour supports des films d'animations. Il contient aussi un volet de pratique musicale, puis les enfants sont invités à se réapproprier l'œuvre en composant par eux-mêmes un film d'animation." Mais les adultes ne sont pas en reste : chaque représentation est précédée par une introduction à l'œuvre abordée sous l'angle de la dramaturgie et, après la dernière représentation, l'apéro des critiques offre un moment privilégié avec le directeur de l'opéra pour échanger sur l'œuvre.

Pratique. Du 20 janvier au 1er février. Représentations les 27, 29 et 30 janvier. Théâtre des arts à Rouen. operaderouen.fr