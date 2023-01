Football. Tifenn Leprodhomme, un Manchois arbitre en National 1

Tifenn Leprodhomme a 26 ans. Il est originaire du sud-Manche mais est licencié comme arbitre au club de football d'Agon-Coutainville. Depuis le 1er janvier, il a été nommé arbitre fédéral 3, ce qui lui ouvre le sifflet sur le terrain pour des matchs de National 1. Le premier aura lieu le vendredi 13 janvier à Paris, avec le club des Gobelins contre Cholet. Il ne pourra par contre pas arbitrer de clubs normands. Rencontre.

Quel est votre parcours dans l'arbitrage ?

Avant d'être passionné d'arbitrage, j'étais passionné de football. Mais j'ai eu un problème de santé à l'adolescence qui m'a contraint d'arrêter la pratique du football en tant que joueur. L'arbitrage a constitué une opportunité pour moi de continuer à vivre ma passion pour le football. Je suis devenu arbitre à l'âge de quatorze ans. J'ai commencé la formation au sein du District de football de la Manche, puis j'ai intégré très rapidement une section arbitrage au lycée Littré d'Avranches, la section en sport études qui m'a permis de préparer le concours de jeunes arbitres de la Fédération pour arbitrer des rencontres de U17 et U19 nationales. J'ai ensuite intégré la catégorie d'arbitre national pour faire des rencontres du niveau National. Je suis resté trois ans en National 3. Puis, j'ai préparé le concours d'arbitre de la Fédération pour devenir arbitre fédéral 4. J'ai commencé la saison en tant qu'arbitre de National 2 au centre et puis quatrième arbitre en Ligue 2. Enfin, j'ai obtenu une promotion accélérée en janvier, qui me permet donc aujourd'hui d'arbitrer au niveau National. C'est aussi une réussite pour tous les bénévoles qui m'ont accompagné et formé.

Que ressentez-vous sur le terrain ?

Du stress, lorsqu'on est dans le feu de l'action, on n'en ressent pas vraiment. On est souvent portés par les événements du match. On est des passionnés de football avant tout. Quand on a une belle ambiance dans un stade, on est portés comme les joueurs. On essaye quand même de faire abstraction d'éléments qui pourraient nous perturber. On est avant tout concentrés. On essaie toujours de penser à ce qui peut se passer, les événements qui peuvent intervenir dans une rencontre.

Comment se prépare-t-on à un match ?

Il faut connaître les règles. Ça, c'est tout un travail de fond qui est fait sur plusieurs saisons. En début de saison, on a un travail de réactivation de nos connaissances. Au quotidien, c'est essentiellement du travail athlétique, une préparation athlétique. On a un suivi de préparateurs physiques à la Fédération française de football. On a entre sept et dix séances d'entraînement par semaine. Ce sont à la fois des séances de course, de travail des capacités comme la vitesse, le sprint, l'endurance… mais aussi des séances de récupération, de renforcement, de prévention de blessures. Il y a également tout un travail technique ou tactique, avec le visionnage des rencontres par exemple. Le visionnage de nos propres rencontres à nous, avec un débriefing, doit être effectué à l'issue de chaque match. Il y a également aussi le visionnage des équipes que l'on va arbitrer sur la prochaine rencontre. Il y a aussi un travail avec l'équipe, puisqu'en National, on arbitre en trio. On a un travail de préparation logistique et technique et un travail tactique avec des échanges qui se font tout au long de la semaine. C'est une activité prenante. Mais bon, quand on est passionné, on accepte et on apprécie.

Quel futur pour vous dans l'arbitrage ?

Il faut toujours rester prudent, dans l'arbitrage, ça peut aller très vite. Il faut avant tout déjà se focaliser sur ses performances au niveau actuel. Pour moi, l'objectif sur cette fin de saison, c'est de découvrir le championnat de National, qui a quand même des différences sur beaucoup d'aspects par rapport au niveau National 2. Je me projette à court terme pour le moment. Après, bien sûr qu'on est des passionnés, donc on rêve toujours d'aller plus loin. Mais il faut rester prudent.

Quel serait votre argument numéro 1 pour inciter les jeunes à se lancer dans l'arbitrage ?

Il faut vraiment se représenter que l'arbitre, c'est un sportif. Ce n'est peut-être pas toujours l'image que l'on a de l'arbitre, mais l'arbitre de football, c'est vraiment un sportif à part entière avec du challenge, de la compétition, et c'est vraiment passionnant et prenant. Devenir arbitre, c'est aussi une école de la vie. On va vous confier des responsabilités, vous allez devoir diriger des rencontres, encadrer des groupes, et donc ça vous fera progresser en tant qu'homme et vous vivrez votre passion vraiment à fond. Vous progressez en maturité plus rapidement.