Votre horoscope signe par signe du vendredi 13 janvier

Bélier

Vous ressentez de plus en plus fréquemment le besoin de changer d'air et de faire des nouvelles rencontres.



Taureau

Au dîner, il est possible que vous vous laissiez aller à des confidences qu'on vous avait confiées. Vous avez du mal à tenir votre langue, gare aux gaffes !



Gémeaux

L'envie de déménager refait surface. C'est assez récurrent cette envie de changement, vous avez du mal à vous poser. Mais ne décidez rien de manière trop impulsive, vous risquez de le regretter.



Cancer

Il manque aux relations, un soupçon de chaleur, une touche de sincérité. Efforcez-vous de les rendre plus authentiques, vous en serez le premier satisfait.



Lion

L'amour prend toute la place, et ça n'est pas pour vous déplaire ! On peut même affirmer que vous en redemandez, tant les sentiments sont partagés.



Vierge

De bonnes nouvelles sont en route, attendez-vous à une augmentation, ou à une prime. Mais n'anticipez rien, n'allez pas faire trop de plans sur la comète !



Balance

Aujourd'hui, les synchronicités seront nombreuses, c'est le moment d'exprimer vos attentes et vos désirs.



Scorpion

Le domaine financier connaîtra quelques changements bénéfiques aujourd'hui, une personne influente vous fera confiance. Tout roule comme sur des roulettes.



Sagittaire

Au travail, vous irez droit au but. Ça bouge du côté des responsabilités, rien ne vous effraie. Le couteau entre les dents, vous courez vers les nouvelles opportunités en tout genre.



Capricorne

Le collectif prime. En famille ou entre amis, vous vous sentirez bien entouré. Une belle réconciliation s'annonce, les tensions disparaissent.



Verseau

Si vous êtes en couple, retrouvez le plaisir de dialoguer. Mettez en commun vos idées, vos désirs et vos projets. Si vous êtes célibataire, restez à l'écoute de vos ressentis.



Poissons

En famille, des heurts sont annoncés. Les oppositions générationnelles grandissent. L'atmosphère devient de plus en plus tendue. Vous perdrez patience.