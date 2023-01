Patrimoine de l'Orne. Disparition des moulins au profit des minoteries : "Pour l'agriculture c'est un peu la même chose"

Ancien enseignant d'histoire à Radon, Patrick Birée, se consacre à partager son savoir sur un sujet qu'il tend à connaître par cœur : les moulins du Bocage ornais. En 2015, il a soutenu la thèse Les moulins hydrauliques à grains et les minoteries de l'Alençonnais : XVIIe-XXe siècles, de la lumière à l'ombre, quatre siècles d'évolution. Depuis, il parcourt le territoire normand pour partager son savoir sur "ce monde disparu".

Une conférence pour faire réfléchir

Si près de 330 sites ont été répertoriés dans l'Orne, aujourd'hui, les moulins qui tournent encore se comptent sur les doigts d'une main. Après des années d'études et de collectes de documents retraçant l'histoire des moulins, Patrick Birée a publié deux ouvrages sur le thème des moulins traditionnels des XVIIe et XVIIIe siècles. A travers l'histoire de ces appareils à moudre le blé, le spécialiste souhaite faire réfléchir le public. Il fait un parallèle entre l'évolution des moulins et celle de l'agriculture.

La disparition de ces installations est marquée par "l'implantation de grandes structures avec des moyens plus importants", selon Patrick Birée. Le spécialiste multiplie les conférences, la dernière remontant à novembre 2022. Cette fois-ci, c'est sous l'effigie de la Société historique et archéologique de l'Orne (SHAO) que l'ancien professeur donnera une conférence samedi 14 janvier prochain. Documents d'archives et témoignages viendront étayer les propos de Patrick Birée. Le rendez-vous est fixé à 14 h 30 à la salle Baudelaire, à Alençon.

Le moulin de la Rochette à Saint-Pierre d'Entremont a été érigé en 1804. - PB

Le "le saviez-vous" de Patrick Birée

• "Il y a 100 ans, nous mangions près de 500 grammes de pain par jour, contre moins 150 grammes aujourd'hui."

• La majorité des moulins dans l'Orne étaient des moulins à eau, appelés moulins hydrauliques.