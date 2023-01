Caen. Un atelier participatif autour de la sobriété énergétique organisé au Dôme

Après une conférence organisée au mois octobre, un atelier autour de la sobriété énergétique était organisé au Dôme de Caen, ce mercredi 11 janvier. Un thème qui tombe à pic avec la crise de l'énergie actuelle.

Les participants ont mis leurs idées sur des post-it.

Gestes du quotidien

Sur des post-it accrochés au tableau, on peut lire "se laver les mains à l'eau froide", "mobilités douces", "frigo dans une pièce froide". Les idées fusent au deuxième étage du bâtiment. Une trentaine de personnes sont venues échanger, se questionner et proposer des solutions pour réduire l'impact de chacun sur l'environnement. "L'objectif est de réfléchir à comment changer nos modes de vie", pose sur la table Eva Potet, animatrice de l'atelier.

"Mettre un frigo dans une pièce froide"

Par petits groupes autour d'une table, les participants mettent en commun leurs idées. Quentin Teillaud donne son avis : "Il faut changer nos mauvaises habitudes. Par exemple, arrêter de laisser nos lumières allumées en permanence, on perd de l'argent et en plus, on détruit la planète". Certaines idées font plus débat selon Cédric Bernet : "L'habitat individuel et collectif, le télétravail et les transports par exemple".

Par petits groupes, les participants ont réfléchi à des actions simples à mettre en place dans son quotidien pour protéger la planète.

Jean-Pierre Daoudal, dans un groupe de travail, s'interroge. "Je vais rouler moins vite ! sourit-il. Mettre un frigo dans une pièce froide ? Je n'y avais pas pensé !". Si cela paraît simple en théorie, la pratique reste parfois délicate.

Deux autres ateliers sont prévus le 25 février et lors du Turfu festival prévu du 11 au 15 avril.