Bois-Guillaume/Bihorel : Alain Le Vern indigné

Le communiqué d'Alain Le Vern en intégralité, daté du 7 juillet :

"Après six mois de débats et de consultations diverses, les maires de Bihorel et de Bois-Guillaume ont décidé, unilatéralement, d’imposer à leurs concitoyens la fusion de leurs deux communes, alors même que les habitants se sont exprimés, lors d’une consultation démocratique, à plus de 60% contre ce projet.

Il est totalement inconséquent, pour des hommes politiques responsables, de faire fi d’un vote démocratique, uniquement parce que la réponse à la question posée ne les satisfait pas !", dénonce Alain Le Vern.

Dans le droit fil de ce déni de démocratie, le futur Schéma Départemental de Coopération Intercommunale qui verra le jour début 2012 –et dont le rapporteur pour le département de Seine-Maritime est Monsieur Renard, Maire de Bois-Guillaume– ne laisse pas davantage de place à une pratique républicaine sereine…

En effet, les conseils municipaux seino-marins auront beau être consultés pour avis, les délibérations votées n’auront aucune charge contraignante. De plus, les communautés de communes et d’agglomérations –concernées au premier chef par la réforme– n’auront pas voix au chapitre.

Les membres de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale sont certes des élus, cependant, ils n’ont pas été mandatés pour approuver les projets de fusion d’intercommunalités ou de modification des territoires. Enfin, tout comme le projet de réforme territoriale ne faisait pas partie du programme du candidat

Sarkozy en 2007, celui de la fusion de Bihorel et de Bois-Guillaume n’apparaissait pas non plus en 2008 dans ceux de Messieurs Renard et Houbron.

Dès lors, "les électeurs peuvent-ils raisonnablement accorder leur confiance à des élus qui les dépossèdent de leur faculté de choisir ? La défiance et la perte de confiance des Français envers les politiques n’a d’autre origine que la négation de leur suffrage. La majorité gouvernementale, par ses pratiques anti-démocratiques, porte une lourde responsabilité quant à la défiance croissante de nos concitoyens", s’inquiète le Président de Région. "