Vire. Héros de la Seconde Guerre mondiale, Adolfo Kaminsky est mort à 97 ans

Une figure de la Résistance française a quitté ce monde lundi 9 janvier. Adolfo Kaminsky, né en Argentine de parents juifs russes, est mort à l'âge de 97 ans. Il a vécu de 1938 à 1943 à Vire, y apprenant notamment l'utilisation de produits chimiques.

Durant la Seconde Guerre mondiale, comme bon nombre de juifs à l'époque, il est arrêté avec sa famille puis transféré à Drancy, par les Allemands. Il échappe finalement de peu à la déportation, grâce à l'intervention du consulat d'Argentine.

Créateur de faux documents

C'est alors qu'à l'âge de 18 ans, il se lance dans la fabrication de faux papiers. Des milliers de vies ont sans doute été sauvées grâce à celui que l'on surnommait "le Faussaire de Paris", et que personne n'arrivait à identifier.

Après la guerre, il poursuit son activité, aidant des mouvements nationalistes du monde entier. Parallèlement, il entreprend une carrière dans la photographie.

"Sa vie est un véritable roman raconté par sa fille, Sarah, dans un livre, Adolfo Kaminsky, une vie de faussaire, et dans une pièce de théâtre jouée à Vire il y a quelques années, en sa présence, rappellent Marc Andreu Sabater, maire de Vire Normandie, et Marie-Claire Lemarchand, son adjointe. Il mérite tout notre respect. C'était un homme formidable, un vrai héros national et un photographe de grand talent."