[Vidéo] Capitale européenne de la culture. Le spationaute Thomas Pesquet soutient la candidature de Rouen

C'est un soutien de choix que vient d'annoncer l'association Rouen Seine Normande 2028, qui porte la candidature de Rouen comme capitale européenne de la culture. Celui de la deuxième personnalité préférée des Français, le spationaute Thomas Pesquet, qui a fait une partie de ses études dans la capitale normande.

"Je suis très heureux d'être le parrain de la candidature de Rouen, explique-t-il dans une vidéo sur YouTube. C'est mon territoire, c'est là où j'ai mes racines. C'est le territoire qui m'a donné des ailes."

"Depuis l'espace, on voit que c'est un creuset où tout se mélange : l'histoire se mélange, le caractère rural apparaît, la culture apparaît, le caractère scientifique, technique, industriel parfois, apparaît. Tout cela se mélange de manière harmonieuse, et c'est ça que l'on veut représenter."

En plus de sa popularité, le spationaute porte l'une des voies choisies par la candidature qui est celle de la transmission des savoirs. "J'ai eu à cœur de partager ma mission. Il faut comprendre les problèmes et donc les expliquer et travailler dessus."