Près d'Yvetot. Terrible accident de trottinette : un jeune homme retrouvé mort

Un jeune homme de 22 ans s'est tué lundi 9 janvier, alors qu'il circulait à trottinette électrique sur la RD929 à Motteville, non loin du rond-point de l'autoroute A29. Nos confrères du Courrier Cauchois indiquent que des "témoins ont d'abord aperçu une trottinette sur le bas-côté avant de faire cette macabre découverte".

Les circonstances du drame ne sont pas connues. L'accident se serait produit entre 7 h 30 et 8 heures, alors que le jeune se rendait au travail. Il semblerait que la victime soit morte à la suite d'une blessure à la tête. Le jeune homme ne portait pas de casque. "Il faisait encore nuit au moment du drame, écrit Le Courrier Cauchois. La visibilité et la circulation étaient rendues compliquées par la pluie, la grêle et le vent."