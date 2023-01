Alençon. Plan chasse : "Des mesures qui vont dans le bon sens", pour Christophe de Balorre

Il reçoit les communiqués et découvre, lundi 9 janvier, les mesures annoncées par le gouvernement concernant la cohabitation entre les usagers de la forêt et la sécurité des activités de chasse. Christophe de Balorre, président du Conseil départemental et de la Fédération française de chasse de l'Orne, fait le point sur les nouvelles règles qui devraient, pour certaines, être appliquées très prochainement.

L'Orne, "département précurseur"

L'une des mesures "phares" pour Christophe de Balorre concerne la mise en place d'une application pour localiser les chasseurs en forêt. Un outil que le Département défend depuis plusieurs mois. D'ailleurs, Christophe de Ballore n'a pas attendu les annonces du gouvernement pour s'équiper. Une application conçue par une start-up va entrer en phase d'expérimentation dans l'Orne "dans les semaines qui viennent".

Autre annonce qui a retenu l'attention du président de la Fédération : l'interdiction de la chasse le dimanche. Si la mesure avait été appuyée, selon un sondage réalisé par l'Ifop le 13 décembre, par 78 % des 1 000 personnes sondées, le gouvernement n'a pas souhaité sa mise en place. Une bonne chose, selon Christophe de Balorre, pour qui "ça n'était pas bon de concentrer la chasse uniquement sur le samedi, mais qu'on avait tout intérêt à étaler sur le week-end".

Un autre point qu'il a tenu à souligner : le respect de la propriété privée de la part de l'ensemble des usagers, comme le "fondement même de notre République et de notre société française".