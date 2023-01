Rouen. L'entreprise La Belle Sneaker chausse les organisateurs des JO de Paris

Ils sont les nouveaux tatoueurs de chaussures. La Belle Sneaker, entreprise créée par deux Rouennais, Jérémy Havard et Maxime Lamboy, s'est spécialisée depuis quatre ans dans la customisation des sneakers, ces baskets blanches plus destinées à la mode qu'au sport. Pourtant, c'est bien dans le monde sportif que les deux Rouennais ont misé dernièrement.

Contactée par le Comité olympique en novembre 2021, la jeune entreprise s'est vu confier la customisation de 600 paires de chaussures Le Coq Sportif pour les salariés chargés de l'organisation des prochains JO de Paris en 2024. Des chaussures personnalisées au logo des JO et des Jeux paralympiques. Si le visuel reste secret pour l'heure, Jérémy Havard se félicite de cette collaboration. "Dès qu'on a eu le premier coup de fil, c'était un peu la surprise, on s'est dit que ça n'allait pas donner suite et puis, on s'est rendu compte qu'on était en direct avec le RH des JO !" S'est ensuivi un long travail de deux mois et demi de production, pour adapter chaque paire. Une belle visibilité pour la marque rouennaise même si, pour l'heure, Jérémy Havard ne sait pas si les paires de chaussures seront vraiment visibles lors des Jeux. "Il y a des salariés qui ne seront jamais en front line, ça va de la RH au marketing en passant par le service médical, c'est très large… En réalité, les salariés en font ce qu'ils veulent, c'est vraiment un cadeau de Noël", explique Jérémy Havard. L'opération risque de faire quelques jaloux, puisqu'il s'agit de modèles exclusifs. Et il n'est pas question de commercialiser la paire au grand public.

Du fait main et du sur-mesure

La sneaker, c'est une aventure et surtout une passion chez les deux entrepreneurs, qui ont concrétisé ce qui était au départ un simple projet d'école lors de leur formation à Néoma Business School, sur le campus de Mont-Saint-Aignan. "Il y a une grosse partie artistique, puisque tout est fait à la main", explique le designer. Deux choix s'offrent au client qui souhaite customiser sa paire de sneakers : utiliser des modèles déjà existants ou faire une commande pour une paire vraiment sur mesure. "On passe par une maquette 2D avant de passer à la production, et la personne est libre de choisir ce qu'elle souhaite", poursuit le jeune entrepreneur. Parmi les modèles les plus appréciés, on retrouve au premier rang les animés, "cela va de Dragon Ball Z à One Piece, mais aussi des personnages Disney". Et Jérémy Harvard le reconnaît, il y a eu quelques demandes insolites. "Des gens nous demandent parfois le portrait de leur chien sur la paire de chaussures, ça nous fait toujours un peu sourire."