Fécamp. Accident : une fillette de 3 ans mordue par un chien

Dimanche 8 janvier, vers 00 h 30 une fillette de 3 ans s'est fait mordre au mollet par un chien de race Staffordshire bull terrier, rue de la Vieille Europe dans l'immeuble Tolède, à Fécamp. La police et les pompiers se sont rendus sur place. L'enfant a été conduite aux urgences du centre hospitalier de Fécamp. Au total, sa blessure lui vaudra 13 points de suture. Dans l'immeuble Tolède, un voisin a entendu du bruit dans les parties communes. Après avoir entrouvert sa porte d'entrée, son chien en a profité pour sortir et s'est dirigé vers la petite fille de 3 ans et sa maman. La mère de famille a eu le réflexe de porter sa fille mais le chien a sauté sur le mollet de la fillette pour la mordre. Le chien a ensuite été pris en charge par une société de capture d'animaux, puis placé à la fourrière municipale de Saint-Léonard.