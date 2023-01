Handball. Nabil Slassi et Ryad Lakbi, quand deux Vikings deviennent Lions pour le Mondial

À peine remis des fêtes de fin d'année, Nabil Slassi et Ryad Lakbi préparaient leur sac pour rejoindre la sélection marocaine. Coéquipiers au Caen Handball, les deux hommes participent au Mondial de handball, organisé en Pologne et en Suède du mercredi 11 au dimanche 29 janvier. Le Maroc affronte les États-Unis en match d'ouverture ce vendredi 13 janvier. "Nous sommes prêts. Nous avons fait une bonne préparation", avance avec confiance Nabil Slassi. Les Lions de l'Atlas ont l'occasion de se qualifier pour la première fois de leur histoire pour le tour principal de la compétition. "Notre premier match est le plus important de la compétition. Si on bat les USA, on passera la phase de poules (les trois premiers vont au tour suivant, ndlr). Nous avons confiance en nous et en nos chances", poursuit son coéquipier Ryad Lakbi, du haut de ses 23 ans. Poursuivre sur la dynamique des deux dernières années, tel est l'objectif de l'équipe. "Nous avons travaillé sur la patience, le fait de savoir garder la balle, affirme le capitaine du Caen Handball. Il va aussi falloir compter sur une bonne défense."

"Les footballeurs ont fait

un très beau parcours…"

Les deux Caennais ont déjà participé ensemble aux derniers championnats du monde en Égypte, en 2021. "Nous avons une revanche à prendre. On a perdu au buzzer contre l'Algérie en match d'ouverture, se souvient le n°93 marocain. Nous ne voulons pas reproduire le même schéma. Nous devons avant tout garder la tête froide." Un mois seulement après la folle épopée des footballeurs marocains au Qatar, ils veulent entretenir la dynamique. "Les footballeurs ont fait un très beau parcours, inconsciemment, ça nous met une petite pression. À nous de montrer le meilleur", conclut Nabil Slassi.